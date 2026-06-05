Бабуле из Югры, которую развели мошенники, деньги вернет дроппер

Деньги бабуле вернет дроппер Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионерка из города Радужного стала жертвой мошенников. Она перевела на неизвестные счета 600 тысяч рублей. Когда денег не осталось, 67-летняя пенсионерка смекнула, что попала в сети аферистов и обратилась в полицию с заявлением. А совсем недавно еще и обратилась в прокуратуру.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, проверка показала, что в результате действий телефонных мошенников пожилая женщина лишилась своих накоплений в размере 600 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Установлена личность владельца счета, куда поступили деньги югорчанки. Им оказался житель Барнаула. Прокурор обратился с исковым заявлением о взыскании в пользу пенсионерки с владельца счета суммы неосновательного обогащения. Суд иск удовлетворил.

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