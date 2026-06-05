У «черного лесоруба» из Югры конфисковали трактор и бензопилу

В лесу Кондинского района мужчина напилил сосны, чем нанес ущерб лесному фонду на 1 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кондинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 46-летнего «черного лесоруба». Мужчину признали виновным в незаконной рубке леса на сумму более чем в 1 млн рублей.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, с сентября по ноябрь 2025 года в лесу Кондинского района мужчина напилил сосны, чем нанес ущерб лесному фонду на 1 млн рублей. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев. Срок условный.

Кроме того, с него взыскан ущерб окружающей среде, а бензопила и трактор, которые использовались при совершении преступления, конфискованы и обращены в доход государства. Вся вырубленная древесина также реализована в доход государства.