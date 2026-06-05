В Сургуте парень на электросамокате сбил женщину и сбежал с места ДТП

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Дорожно-транспортное происшествие случилось еще 1 июня в Сургуте. На тротуаре у жилого дома по улице Энергетиков парень на электросамокате сбил женщину. После столкновения молодой человек просто скрылся с места происшествия, а женщина получила телесные повреждения. По данному факту следовали начали проверку.

- По поручению руководителя следственного управления по факту произошедшего следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, – говорится в сообщении СУ СК по ХМАО-Югре.

Добавим, что с начала теплого сезона уже несколько жителей Югры пострадали от наезда электросамокатчиков.

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