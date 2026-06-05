В Мегионе прощаются с погибшим на СВО Максимом Кармановым

Фото: Типичный Мегион

В ходе выполнения боевого задания в зоне проведения специальной военной операции погиб житель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Максим Олегович Карманов. Прощание с ним состоится сегодня, 5 июня, в Мегионе.

- В ходе выполнения боевой задачи героически погиб Карманов Максим Олегович. Прощание состоится 05.06.2026 в 12:30 в новом ритуальном зале(на территории больничного комплекса) поминальный обед будет проходить в столовая около объединения 14:30, – говорится в сообщении близких бойца в тг-канале «Типичный Мегион».

Захоронят Максима с воинскими почестями на местном кладбище.

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