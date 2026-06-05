Парень из Сургута напечатал на принтере деньги и пытался из зачислить на карту через банкомат

Дома он изготовил три купюры номиналами 5, 2 и 1 тысячи рублей общим номиналом 8 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Восемь тысяч рублей напечатал на принтере 19-летний житель Сургута, а после попытался обмануть банкомат, чтобы зачислить подделку на карту. Он задержан и ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, осенью 2025 года сургутянин, изучив информацию о способах подделки денег, купил цветной струйный принтер, фольгу и других подручные предметы. Дома он изготовил три купюры номиналами 5, 2 и 1 тысячи рублей общим номиналом 8 тысяч рублей.

Затем он пытался зачислить их на свой банковский счет через банкомат, но устройство они распознало их как поддельные. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.

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