Житель Урая купил авто с неисправной КПП и отсудил у автосалона более миллиона рублей

Фото: Суды Югры

Урайский городской суд защитил права потребителя, который купить автомобиль со скрытыми недостатками.

По данным «Судов Югры», югорчанин купил в автосалоне подержанный автомобиль Toyota RAV4 2016 года выпуска. Позже оказалось, что машину ему продали со скрытым недостатком автоматической коробки передач (вариатора). Продавец об этом не рассказал. Диагностика подтвердила наличие кустарного ремонта узла до момента продажи. Автовладелец направил претензию автосалону. но ее оставили без удовлетворения.

Суд признал нарушение Закона «О защите прав потребителей» и взыскал с ООО «АВТОМАГ» убытки на сумму 394 045,71 рубля, неустойку - 250 000 рублей, компенсацию морального вреда - 70 000 рублей и штраф в размере 357 022,86 рублей. Общая сумма взыскания составила 1 071 068,57 рублей.

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