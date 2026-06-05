Поймать воришек помогла камера: трое жителей Урая вынесли со стройки стройматериалы на миллион рублей

Фото: скрин с сайта УМВД по ХМАО-Югре

В Урае полицейские задержали подозреваемых в хищении стройматериалов на сумму более миллиона рублей.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в полицию Урая представительница одной из строительных компаний с заявлением о краже. Она сообщила, что в строящемся многоквартирном доме в 1 м микрорайоне украли строительные электроинструменты. Первый случай произошел на втором этаже здания: пропали шуруповёрт, болгарка, перфоратор, аккумулятор от шуруповёрта, кабель длиной 50 метров. Чуть позже в этом же доме неизвестные снова украли электротехническую продукцию. Оперативники задержали злоумышленников благодаря камерам видеонаблюдения. Ими оказались трое ранее несудимых урайцев 1999 и 2007 годов рождения.

С конца апреля по конец мая 2026 года воришки не раз проникали по ночам на территорию строящегося объекта. Они срывали кабели со стен, складывали их в белые полимерные мешки и увозили на автомобиле одного из участников группы. После на открытом участке возле реки они сжигали кабели, чтобы получить медные прутья, а затем сдавали металл в пункт приёма. Всего за месяц было совершено три подобных хищения. Вырученные от сдачи меди деньги участники поделили между собой. Общий ущерб, нанесённый строительной компании, составил около 1 100 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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