Неопытный водитель спровоцировал в Нижневартовске ДТП с пострадавшим

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два автомобиля, произошло 4 июня в Нижневартовске. Пострадала водитель одной из машин.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 15:50 на улице Омская 19-летний водитель за рулем автомобиля Chevrolet проехал прямо перекресток, предназначенной для поворота налево, и не уступил дорогу автомобилю Changan, управляла которым 41-летняя женщина. В результате ДТП водитель Changan получила травмы. Стаж вождения виновника ДТП составляет один год.

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

За минувшие сутки в Югре произошло 1 ДТП, в котором 1 человек получил травмы. Задержано 8 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 37 водителей.

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