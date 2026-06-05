В Нижневартовске в приложении «Умный транспорт» временно недоступно отслеживание автобусов

Фото: Домтрансавто Нижневартовск

Пассажиры общественного транспорта в Нижневартовске уже несколько дней не видят в приложении «Умный транспорт» как движутся автобусы. Перевозчик «Домтрансавто Нижневартовск» пояснил, что проблема действительно есть.

- Уважаемые пассажиры! Информируем, что в сервисе «Умный транспорт» временно не отображается движение автобусов. Технические специалисты уже работают над устранением этой проблемы. Принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления штатной работы сервиса, – говорится в сообщении перевозчика.

Пока пассажирам советуют отслеживать движение транспорта в обычном режиме с помощью сервисов «Яндекс Карты». На их работу данная ситуация не повлияла.

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