В ХМАО парковки возле вокзалов и речпортов для всех станут платными

Парковки на территории аэропортов Сургута и Нижневартовска уже платные Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре изменились правила пользования платными парковками у объектов транспортной инфраструктуры. Отныне стоянки у аэровокзалов, речпортов и железнодорожных вокзалов будут платными независимо от дня недели. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении окружной Думой.

Ранее автовладельцы могли парковать свой транспорт в вышеуказанных местах бесплатно по субботам и воскресеньям, в нерабочие праздничные дни, а также в будни с 19:00 до 8:00 утра. Теперь платить придется всем вне зависимости от времени суток и дня недели.

Департамент дорожного хозяйства Югры поясняет, что аэропорты и вокзалы испытывают повышенный пассажиропоток круглосуточно. Бесплатные стоянки приводили к заторам, мешали проезду скорой, пожарных машин и общественного транспорта. Платная парковка с барьерным доступом должна разгрузить привокзальные площади и сделать их более безопасными для пешеходов.

Добавим, что парковки на территории аэропортов Сургута и Нижневартовска уже платные, в Ханты-Мансийске это нововведение пока проводится в тестовом режиме.