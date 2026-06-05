Пенсионерке из Лангепаса увеличили пенсию из-за сына, который учится в Китае

Фото: Суды Югры

Лангепасский городской суд обязал произвести перерасчет пенсии матери студента, который обучается на очном отделении университета в Китае. Теперь югорчанка получает повышенную плату на сына-студента.

По данным «Судов Югры», женщина получает пенсию с 2023 года. Как только ее сыну исполнилось 18 лет, выплата на иждивенца была прекращена. Пенсионерка дважды обращалась за перерасчетом пенсии в связи с обучением сына, но получала отказ из-за отсутствия в иностранной справки отчества студента и сведений о его трудовой деятельности в Китае.

Суд признал доводы Соцфонда необоснованными, указав, что форма и содержание справок китайского вуза соответствуют закону Российской Федерации, указание отчества не предусмотрено иностранной образовательной организацией, а студентам очной формы обучения в КНР запрещено работать.

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