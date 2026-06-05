Жителя Нефтеюганска задержали за хранение марихуаны и боеприпасов

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Жители Нефтеюганска донесли в полицию на горожанина, который выращивал дома коноплю. Наркоагроном оборудовал на балконе своей квартиры парники с вентиляцией и специальными лампами для выращивания этого растения.

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Оперативники изъяли у него 6 кустов конопли в горшках, пакет высушенной конопли массой свыше 100 граммов, а также марихуану массой 2,28 грамма. Полицейским югорчанин рассказал, что купил семена каннабиса через Интернет, выращивал коноплю и готовил из нее марихуану для личного потребления.

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Кроме того, в квартире мужчины полицейские обнаружили и изъяли 174 грамма охотничьего пороха, который относится к взрывчатым веществам метательного действия и 113 патронов.

Выяснилось, что ранее югорчанин владел огнестрельным оружием. В октябре 2025 года госавтоинспекторы привлекли его к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Ему аннулировали лицензию на хранение и ношение оружия.

В отношении мужчины возбуждены три уголовных дела 3 до 10 лет. Ему грозит от 3 до 10 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

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