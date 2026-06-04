«Россети Тюмень» приняли в эксплуатацию ЛЭП в Лангепасе

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Администрация Лангепаса передала в эксплуатацию компании «Россети Тюмень» линию электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 35 кВ. Линейный объект протяженностью более четырех километров участвует в электроснабжении пяти тысяч жителей города, а также инфраструктуры крупных нефтегазодобывающих компаний.

Выбор мэрии был очевиден: компетенции системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) повысят надежность электроснабжения югорчан и предприятий нефтегазодобывающей отрасли.

Энергетики обеспечат комплекс мероприятий для поддержания нормативного состояния ЛЭП. Договором безвозмездного пользования предусмотрено ремонтно-эксплуатационное обслуживание и при необходимости проведение мероприятий по реконструкции и модернизации энергообъекта.

Консолидация электросетевого имущества на базе системообразующей территориальной сетевой организации является важной частью государственной политики в электроэнергетике и направлена на повышение надежности электроснабжения социально значимых объектов, жителей и предприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.