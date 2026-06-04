За сбыт наркотиков в тюрьму на 7,6 лет отправится девушка из Сургута

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Наркозависимая 20-летняяя девушка из Сургута отправится на 7,6 лет в колонию общего режима. Ее осудили за распространение наркотиков в крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в сентябре 2025 наркозависимая сургутянка в составе банды сбывала наркотики на территории Сургута. Следователи установили, что югорчанка получала партии наркотиков, фасовала их и размещала в «тайниках-закладках». Суд назначил виновной наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Добавим, что правосудие РФ очень лояльно к женщинам. При таких отягчающих обстоятельствах мужчинам дают от 12 лет лишения свободы.

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