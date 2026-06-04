В Сургуте владелец квартиры затопил ПВЗ и поплатился за это

Фото: Суды Югры

Сургутский районный суд взыскал ущерб с владельца квартиры за затопление пункта выдачи заказов, который располагается этажом ниже.

По данным «Судов Югры», в 2025 году из-за неисправности гибкой подводки в квартире сургутянина произошло затопление пункта выдачи заказов. Были повреждены стены, потолок и натяжные конструкции. Оценщик оценил ущерб на 191 502 рубля. Владелец ПВЗ направил владельцу жилья досудебную претензию, которая осталась без удовлетворения.

В итоге суд взыскал с ответчика - владельца квартиры, материальный ущерб в размере 191 502 рубля, а также судебные расходы истца.