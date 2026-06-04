За нетрезвую езду житель Нягани отправился под арест и лишился машины

Фото: скрины Суды Югры

Владелец «Рено Логан» из Нягани вновь сел нетрезвым за руль. Мужчину в марте текущего года уже осудили за это нарушение. Ему дали 10 суток ареста и лишили прав. Однако, 51-летний югорчанин выводов для себя не сделал и вновь сел пьяным за руль почти сразу после решения суда.

По данным «Судов Югры», мужчина в суде полностью признал свою вину и раскаялся, но преступление совершено в период испытательного срока по приговору за тяжкое преступление. Кроме того, водитель имел неснятую и непогашенную судимость за преступление средней тяжести.

В итоге, суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору и назначил виновному 3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда. Суд также постановил конфисковать в собственность государства автомобиль марки «Рено Логан».