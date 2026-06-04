Житель Нижневартовска задержан за кражу велосипеда

Фото: скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

В дежурную часть отдела полиции Нижневартовску с заявлением о краже велосипеда обратилась 40-летняя вартовчанка о краже велосипеда. Она рассказала, что велосипед исчез ночью. Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, вартовчанин обнаружил чужой велик возле подъезда многоквартирного дома. Он взял его, покатался, а потом бросил, где ему было удобно.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Велосипед найден и возвращен законному владельцу.

Как уберечь велосипед от кражи:

- Храните велосипед в безопасном месте - в квартире, гараже, на застеклённом балконе или в велопарковке.

- Используйте надёжные замки (U образные или цепные), желательно - несколько разных типов.

- Фиксируйте велосипед к стационарной конструкции (велопарковке, ограждению и т. п.) - и за раму, и за колесо.

- Зафиксируйте серийный номер и сделайте фото велосипеда - это поможет в поиске и подтверждении права собственности.

- Установите GPS трекер - он поможет отследить местоположение велосипеда в случае кражи.

- Паркуйте велосипед в людных и освещённых местах, желательно под камерами видеонаблюдения.

- Не оставляйте велосипед без присмотра надолго.

- Зарегистрируйте велосипед в онлайн реестрах украденных велосипедов.

- Оформите страховку (особенно для дорогостоящих моделей).

- Будьте бдительны: сообщайте о подозрительных лицах возле мест парковки (например, соседям или охране).