Михаил Пореченков доверил актеру из Югры Олегу Гаасу контроль за «Полярным»

Марина Кравченко и Олег Гаас. Фото: ТНТ

Съемки самого северного проекта страны - шестого сезона сериала «Полярный», которые проходили в городе Кировский Мурманской области, завершены. Сейчас съемочная группа переместилась в Москву для отработки оставшихся сцен.

По сюжету сериала, парк «Царь горы» вышел на стабильную самоокупаемость, туристический поток достиг своего пика. Но в жизни Вити Мясника, роль которого играет Михаил Пореченков, возник новый непростой выбор: оставаться хозяином Полярного или пожертвовать всем ради будущего своего младшего сына, которого пригласили в престижную школу «Сириус» в Сочи. В итоге семья Мясников пакует чемоданы, город, парк и все обязательства Витя передает старшему сыну Максу, которого играет актер из Нижневартовска Олег Гаас.

Кинокомпания 1-2-3 Production и телеканал ТНТ приготовили еще много приятных поворотов, но главное осталось неизменным - красивые северные пейзажи. Премьера шестого сезона сериала «Полярный» состоится на телеканале ТНТ.

- В шестом сезоне мой герой - Максим - проживает настоящий путь взросления. На его плечи ложится огромная ответственность - и за город, и за его жителей. Как он с этим справляется? Скоро узнаете! Но если бы я мог дать ему всего один совет, я бы сказал и Максиму, и себе: сначала думай, потом делай. А еще север перевоспитывает и учит быть добрее. В суровых условиях выживать сложно, и именно поэтому люди начинают помогать друг другу. Я сам с севера и знаю это не понаслышке: он действительно меняет характер. Так что самое главное - всегда оставаться людьми, помогать близким и тем, кто слабее, – комментирует Олег Гаас.