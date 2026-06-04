Житель Нягани засудил ТЦ «Союз», с крыши которого упавший снег повредил его авто

Фото: Суды Югры

В марте 2025 года житель Нягани припарковал свой автомобиль у торгового центра «Союз». С крыши здания сошел неубранный снег и рухнул на машину. Автовладелец получил разбитое лобовое и вмятины на крыше, капоте и багажнике. Мужчина обратился в суд, где потребовал от торгового центра оплатить ремонт автомобиля на сумму в 445 тысяч рублей.

По данным «Судов Югры», на заседании было доказано, что причиной повреждения автомобиля стала ненадлежащая очистка крыши ТЦ, которой должны заниматься собственники торговых площадей. Деньги автовладельцу выплатят именно они. Вклад каждого рассчитают по площади помещений, которые они занимают в торговом центре.

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