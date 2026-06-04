Жильцы по соцнайму из Пыть-Яха задолжали за услуги ЖКХ более 1,5 млн рублей

Фото: соцсети Сергея Елишева

Глава города Пыть-Яха Сергей Елишев поделился статистикой задолженности за услуги ЖКХ и аренды людей, которые получили жилье по договору социального найма. На апрель 2026 года при оплате за аренду жилья от 2700 до 5000 рублей у нанимателей образовалась задолженность около 700 тысяч рублей. Еще более полутора миллионов рублей они должны за услуги ЖКХ.

- Продолжаем персональные встречи с нанимателями, у которых образовалась задолженность по договорам найма жилого помещения коммерческого использования, а также за коммунальные ресурсы... Жильцы систематически игнорируют свои обязательства по оплате. Своевременное внесение платы за наем и коммунальные ресурсы — это прямая обязанность нанимателя, закрепленная договором. Ненадлежащее исполнение обязательств может привести к досрочному расторжению договора, а значит — к выселению, – напомнил глава в соцсетях.

Сергей Елишев настоятельно призвал всех должников самостоятельно урегулировать финансовые вопросы, иначе администрации придется принимать крайние меры.