Вагнеровец из Югры смог получить выплаты только после обращения в суд

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В Нижневартовский городской суд с иском обратился участник специальной военной операции. Он требовал от Агентства социального благополучия населения признать его право на получение денежных выплат.

По данным «Судов Югры», мужчина принимал участие в СВО в составе ЧВК «Вагнер», а затем перешел в отдельный отряд спецназа. Агентство отказало ему в выплате 500 000 рублей, предусмотренной Постановлением Правительства ХМАО – Югры, из-за отсутствия статуса добровольца ВС РФ.

В суде установили, что боец выполнял боевые задачи в зоне СВО в разные периоды 2023 и 2024 года и является ветераном боевых действий. Он также относится к лицам, заключившим контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО. Суд иск удовлетворил.