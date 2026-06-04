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НовостиПроисшествия4 июня 2026 5:39

В Нефтеюганске за рулем «девятки» опять задержан вдрызг пьяный водитель

Вдрызг пьяный водитель снова задержан за рулем «девятки» в Нефтеюганске
Нина БАРИНОВА
Фото: Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Фото: Скрин с видео УМВД по ХМАО-Югре

Сотрудники Госавтоинспекции Нефтеюганска во время патрулирования улиц заметили «девятку», водитель которой выполнял странные маневры. Машина была остановлена для проверки документов. Из салона пахнуло стойким перегаром.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, за рулем «ВАЗ-21093» оказался 21-летний местный житель. Процедура освидетельствования показала у молодого человека наличие 0,429 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Тут же выяснилось, что в ноябре 2025 года молодой человек уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования. Тогда суд назначил ему наказание в виде ареста на 10 суток.

В отношении пьяного водителя возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Его авто отправлено на спецстоянку.