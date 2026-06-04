Фирма из Нижневартовска задолжала 32 сотрудникам более 5 млн рублей зарплаты

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Директор коммерческой фирмы из Нижневартовска стал фигурантом уголовного дела из-за невыплаты заработной платы своим сотрудникам.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, с сентября 2025 по март 2026 года руководитель организации «Нижневартовскстройтранс» допустил образование долга по заработной плате перед 32 работниками на сумму более 5 млн рублей. После вмешательства следователей, долг по зарплате был полностью погашен.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.