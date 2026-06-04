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НовостиОбщество4 июня 2026 5:11

На две недели по ночам будут закрывать мост имени Солохина через Обь в Сургуте

Мост имени Солохина через Обь в Сургуте закроют для транспорта по ночам на две недели
Нина БАРИНОВА
Фото: Управление автомобильных дорог Югры

Фото: Управление автомобильных дорог Югры

Управление автомобильных дорог Югры сообщает о введении временного ограничения движения автомобильного транспорта на мосту через реку Обь в районе Сургута.

Движение будет полностью запрещено для всех видов транспорта с 15 по 28 июня с 01:00 до 04:00 на мосту имени Валентина Солохина через реку Обь в районе города Сургута. Мост расположен на автомобильной дороге Нефтеюганск – Сургут. Ограничения связаны с работами по обследованию моста.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании проезда по мосту и автомобильной дороге Нефтеюганск – Сургут.