На две недели по ночам будут закрывать мост имени Солохина через Обь в Сургуте

Фото: Управление автомобильных дорог Югры

Управление автомобильных дорог Югры сообщает о введении временного ограничения движения автомобильного транспорта на мосту через реку Обь в районе Сургута.

Движение будет полностью запрещено для всех видов транспорта с 15 по 28 июня с 01:00 до 04:00 на мосту имени Валентина Солохина через реку Обь в районе города Сургута. Мост расположен на автомобильной дороге Нефтеюганск – Сургут. Ограничения связаны с работами по обследованию моста.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании проезда по мосту и автомобильной дороге Нефтеюганск – Сургут.