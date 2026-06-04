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НовостиОбщество4 июня 2026 4:55

Мамаша из Югры накопила долги по алиментам и отправилась в тюрьму

Югорчанка за долги по алиментам отправилась в тюрьму
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Жительница Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за нарушение отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ отправится в места лишения свободы. Правда всего на 38 дней.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в ноябре 2025 года 41-летняя горе-мать была осуждена за неуплату алиментов. Ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 11 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства. Однако мамаша не стала выходить на работы и пыталась свильнуть от них. Тогда суд заменил осужденной неотбытую часть наказания в виде исправительных работ на лишение свободы сроком на 38 дней с отбыванием в колонии-поселении.