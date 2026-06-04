В Когалыме второклассник на самокате пострадал в ДТП

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, произошло 3 июня в Когалыме. По словам очевидцев, мальчик мчался на самокате по пешеходному переходу, не спешившись. Водитель иномарки не успела среагировать и сбила его.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 15:27 на улице Мира 64-летняя женщина за рулем Hyundai при проезде нерегулируемого пешеходного перехода сбила 8-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть дороги на самокате, не спешившись с него. Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

За минувшие сутки в Югре произошло 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы, в том числе один ребенок. Задержано 8 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 46 водителей.