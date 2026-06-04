Госавтоинспекция ХМАО устроила на дорогах массовые проверки водителей

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Сегодня, 4 июня, на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Госавтоинспекция устроила массовую проверку водителей. Инспекторы уделяют внимание на соблюдение правил перевозки детей. Массовая проверка ждет всех, кто въезжает в Сургут.

- 4 июня на 27 км федеральной трассы «Подъезд к г.Сургуту» в Нефтеюганском районе пройдут массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей, – говорится в сообщении ведомства.

Водителям сотрудники Госавтоинспекции напомнят о важности использования пассивных средств защиты при передвижениях на автотранспорте и акцентируют внимание взрослых на тяжести последствий в результате ДТП при пренебрежении элементарными правилами личной безопасности и безопасностью маленьких пассажиров.