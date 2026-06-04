На реке Иртыш в Ханты-Мансийске обнаружено тело пенсионерки

В Ханты-Мансийске на реке Иртыш в районе набережной имени Геннадия Райшева 3 июня обнаружено тело женщины 1959 года рождения.
По данным МЧС России по ХМАО-Югре, поступило сообщение об обнаружении тела женщины 1959 года рождения в реке Иртыш в Ханты-Мансийске. На место происшествия привлекались специалисты поисково-спасательного подразделения КУ «Центроспас-Югория» и следственно-оперативная группа местной полиции. Выясняются причины смерти пенсионерки. Идет следствие.
МЧС России напоминает:
- не выходи к водоемам в одиночку, особенно при плохом самочувствии;
- соблюдай осторожность вблизи береговой линии и набережных;
- не подходи к кромке воды в темное время суток;
- не оставляй без внимания пожилых родственников, особенно если они могут потерять ориентировку;
- в случае происшествия незамедлительно звони по номеру 112.