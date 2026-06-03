Уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска за сутки поднялся еще на 6 см

Скриншот с сайта nv-it.ru/water.html

Всего за сутки уровень воды в реке Обь районе Нижневартовска составил 898 сантиметров. За сутки прирост сразу 6 сантиметров. Несмотря на то, что затопление территорий начинается при уровне воды от 905 см, некоторые дачники уже сообщают, что вода на участках стала прибывать.

Так, дачники РЭБ флота еще пару дней назад приближающуюся к участкам воду. Палиевские дачи тоже уже под угрозой. Жители СОНТ «Буровик» сообщают, что вода уже подступает к их дачам.

- В СОНТ Буровик уже в нескольких местах подтопило, – пишут в соцсетях вартовчане.

Напомним, что в 2025 году 3 июня вода захватила больше 100 участков в 18 дачных кооперативах. Сегодня ситуация много лучше. Эксперты считают, что паводок будет одним из самых небольших за последние 7 лет.