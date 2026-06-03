В ХМАО появились ядовитые жуки

Фото: ЧП Когалым

Жители Когалыма сфотографировали на улице черного жука с красивым синим отливом. Это оказался пчелиный паразит – ядовитый жук майка. Об этом сообщил телеканал «Наши города» во «ВКонтакте».

- При угрозе жук выделяет ядовитое вещество кантаридин. При попадании на кожу оно может вызывать раздражение, покраснение и образование волдырей, предупреждает Роспотребнадзор.

При попадании кантаридина в организм человека через раны, яд может повредить ткани внутренних органов. Доза всего в 0,03 грамма этого яда – смертельна для человека, поэтому не стоит брать в руки пчелиного паразита. На коже рук могут появиться нарывы. Если вы не удержались и взяли в руки жука, то после следует сразу помыть руки. При появлении головокружения и тошноты необходимо сразу обратиться за медпомощью. Если же съесть эту гадость с крылышками, то тут вообще можно умереть.