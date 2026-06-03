В ХМАО открылась рыбалка на одну из самых ценных рыб семейства сиговых

Фото: Охота на рыбалку 86

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 1 июня открылась рыбалка на пелядь - это одна из самых вкусных сиговых рыб. Многие эту белорую рыбку почти без косточек называют сырок. Это неспроста. Серебряную добычу можно есть сразу после вылова, едва обмакнув в соль.

- ХМАО-ЮГРА г.Белоярский. Всем привет! Сезон ловли ПЕЛЯДЬ открыт! Вода потихоньку прогревается, и пелядь начинает клевать. Пелядь на летнюю удочку это кайф! Тянуть килограммовую рыбину на леску 0.18 очень впечатляет!!! Рыба очень стремительная, сильная, очень сильно сопротивляется, тянуть её одно удовольствие! Клюёт пелядь буквально неделю, поэтому нужно успевать! Немного поснимал, скоро видео, – написал пост в "Охота на рыбалку 86" югорчанин Виталий Вент.

Мужчина посоветовал ловить эту рыбку на мормыша до 1 грамма и опарыша. Пелядь - это пресноводный представитель сиговых, которая предпочитает воду рек и озер Севера. Она способна выживать даже в мелководных озерах глубиной до 3 метров.

Фото: Охота на рыбалку 86

Речная быстрорастущая пелядь достигает длины 40-45 см и массы 1-1,5 кг. Озерная форма крупнее - до 55 см и 5 кг. Карликовая озерная пелядь редко превышает 30 см и 320 г.

Кстати, цена на эту рыбку в Югре стартует от 450 рублей, но чаще продают по 700 рублей за килограмм

Польза пеляди-сырка для организма объясняется богатым витаминным и минеральным составом, балансом белков-жиров-углеводов (БЖУ). Коренные малочисленные народы Севера, регулярно употребляющие в пищу пелядь, имеют более развитую мускулатуру и крепкую костную ткань чем их сородичи, питающиеся только мясной пищей, благодаря высокому содержанию в рыбе фосфора и кальция.

Кроме оздоровительного эффекта рыбка отличается высокими кулинарными свойствами. Полезные качества и вкус сохраняются у соленой, копченой пеляди. Деликатесом считается икра пеляди, не уступающая в полезности и пищевым ощущениям икре других лососей.