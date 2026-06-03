Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» в Сургутском районе: какие мероприятия пройдут и что будет сделано

Фото: администрация Сургута

В Лянторе стартовала XXIII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить», главная тема – «Экология и нефть: партнерство ради будущего». Как рассказал в социальных сетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой, в акции приняли участие представители департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи, жители Русскинской, Белого Яра, Солнечного, Ляминой, Барсово, Ульт-Ягуна, сотрудники НГДУ «Лянторнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» и воспитанники детского сада «Ромашка».

– Вместе они собрали 240 кг вторсырья — 190 кг крышечек, 50 кг батареек, а также 150 кг кормов для бездомных животных, – рассказал Андрей Трубецкой.

По словам главы муниципалитета, всего в 2026 году в поселениях Сургутского района планируют высадить более тысячи саженцев, в т.ч. желтую акацию, рябину, венгерскую сирень, шиповник, яблоню, облепиху, кустарники семейства розовых и розы.

– Акция «Спасти и сохранить» продлится до 20 сентября. В программе – высадка аллей, субботники, тематические занятия в школах и детсадах, – подчеркнул Андрей Трубецкой.

Фото: администрация Сургута

Также команды приняли участие в эко-дефиле, соорудив конкурсные костюмы из пластика, бумаги и пакетов. Во время акции 2025 года пять тысяч активистов Сургутского района очистили от мусора более 220 гектаров территории и 53 км береговой линии, на полигоны вывезли 0,9 тысячи кубометров отходов, а на переработку отправили свыше 200 кг макулатуры. А еще в Сургутском районе озеленили 10 гектаров территории, высадив более трех тысяч деревьев и кустарников и 40 тысяч цветов. Все мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и способствуют повышению экологической культуры подрастающего поколения.

Начальник отдела экологии и обращения с отходами департамента жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района Татьяна Дударенко рассказала, что в рамках акции «Спасти и сохранить» в муниципалитете пройдут более 500 мероприятий, закрытие акции пройдет 20 сентября в поселении Белый Яр.

– Все лето мы будем проводить множество экологических мероприятий, в том числе, высадку деревьев на Аллее памяти, на Аллее Выпускников. В летних лагерях пройдут мастер-классы, в Когалыме – «Экологическая полигонка». Одно из важных мероприятий – ликвидация несанкционированных свалок вместе с нашим лесничеством. Правда, сейчас таких свалок у нас нет, но мы понимаем, что летом люди будут выезжать в леса. Люди активно вовлечены в процесс, и это очень радует. Например, на Барсовой Горе у нас есть отряд, который собирает мусор. Они нам говорят, когда его вывозить. Люди самостоятельно готовы чистить леса, мы им помогаем лишь в некоторых моментах.

Фото: администрация Сургута

На празднике воспитанников детсада «Ромашка» посвятили в эколята. Ребятишки высадили десять рябин на городской площади, новые деревья также появились и в парке культуры и отдыха имени Аркадия Белоножкина. Специалист детского сада «Ромашка» Елена Кочелаева рассказывает, что руководство и воспитатели садика постоянно находятся в процессе подготовки детей к экологическим мероприятиям.

– В нашем саду реализуется программа «Эколята-дошколята», поэтому ребятишек активно готовят к экологическим акциям. Мне кажется, экологическое образование очень важно, и лучше всего его начинать с малых лет. Мы проводим беседы, квесты, ведем работу с родителями, вместе собираем крышечки. Дети знают, что их окружающий мир должен быть чистым.

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