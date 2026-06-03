Житель Алтайского края вернет пенсионерке из Югры украденные мошенниками 750 тысяч рублей

60-летняя жительница Радужного была введена в заблуждение телефонными мошенниками Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионерка из Радужного стала жертвой мошенников и перевела им 750 тысяч рублей. Деньги ей вернет дроппер из Алтайского края.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, 60-летняя жительница Радужного была введена в заблуждение телефонными мошенниками, которые представились ей сотрудниками пенсионного фонда. она перевела им на счета более 750 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователями установлена личность владельца банковского счета, на который поступили похищенные деньги. Им оказался житель Алтайского края. Прокуратурой Радужного в Бийский городской суд Алтайского края направлено исковое заявление о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения.

Суд иск удовлетворил.