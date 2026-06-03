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НовостиПроисшествия3 июня 2026 9:47

В Нижневартовске водитель Toyota пострадала в ДТП после того, как врезалась в отбойник

Водитель Toyota в Нижневартовске врезалась в отбойник
Нина БАРИНОВА
Фото: Госавтоинспекция Нижневартовска

Фото: Госавтоинспекция Нижневартовска

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала водитель Toyota произошло 2 июня в Нижневартовске.

По данным городской Госавтоинспекции, в 10:00 в районе дома 79Б по улице Индустриальная, водитель 1950 года рождения за рулем Toyota, ехала на большой скорости по улице Индустриальная от улицы Авиаторов в сторону улицы Мира. Женщина мчалась по по крайней левой полосе, не учла дождь и врезалась в отбойник.

Фото: Госавтоинспекция Нижневартовска

Фото: Госавтоинспекция Нижневартовска

В результате дорожно-транспортного происшествия виновница аварии и нарушительница ПДД получила травмы. Карета скорой помощи доставила ее в больницу для оказания помощи.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 2 ДТП, в котором пострадали 2 человека.