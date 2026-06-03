Житель Сургута получил 10 лет тюрьмы за попытку отжать квартиру стоимостью более 5 млн рублей

Получить даром чужую квартиру у сургутянина не вышло Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сургутский городской суд вынес приговор в отношении 48-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным по двум статьям уголовного кодекса: покушение на мошенничество и вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, с ноября 2023 по март 2024 годы сургутянин переоформить на себя квартиру 55-летнего знакомого. Для осуществления своего плана, злоумышленник убедил владельца квартиры стоимостью более 5 млн рублей, заключить брак со своей знакомой. Затем он планировал оформить доверенность на новоиспеченную супругу и получить право на жилье. Пара поженилась, но оформить необходимые документы знакомый не смог по независящим от него обстоятельствам.

Тогда подсудимый, угрожая ножом, потребовал от знакомого переписать на него квартиру. Суд назначил сургутянину наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.