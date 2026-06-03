Югорские энергетики обновили оборудование крупной подстанции

Фото: Валерия Никандрова

Энергетики завершили ремонт подстанции, которая обеспечивает электроснабжение более 113 тысяч жителей Ханты-Мансийска. На выполнение плановых технических мероприятий системообразующая сетевая компания направила около 3,9 млн рублей.

Специалисты компании «Россети Тюмень» выполнили замену ключевого элемента системы оперативного постоянного тока (СОПТ) – аккумуляторной батареи. В случае прекращения подачи электричества на энергообъект СОПТ обеспечивает бесперебойную работу устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, предупредительной сигнализации и телемеханики. Новый аккумулятор отличается компактностью и улучшенными экологическими характеристиками, а также не требует регулярного обслуживания в процессе эксплуатации. Использованное в ремонте оборудование – отечественного производства.

Технические мероприятия на высоковольтной подстанции проводились в рамках производственной программы, направленной на подготовку электросетевого комплекса ХМАО-Югры к осенне-зимнему сезону 2026-2027 годов. Плановый ремонт повысил надежность электроснабжения административного центра главного нефтедобывающего региона России.