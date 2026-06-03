Житель Югры через суд доказал Соцфонду, что имеет право на досрочную пенсию

Фото: Суды Югры

Житель Нефтеюганска более 12 лет трудился на судах и кораблях в речной и морской навигации, а когда собрался на досрочную пенсию, то получил отказ от Соцфонда. Мужчина обратился в суд.

По данным «Судов Югры», в октябре 2023 года моряк, имеющий стаж работы в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности, обратился в пенсионный фонд с заявлением о назначении досрочной пенсии. В феврале 2025 года ему пришел отказ на основании того, что его специальный стаж составляет лишь 10 лет 5 месяцев 19 дней при минимально необходимых 12 годах 6 месяцах. При этом, из подсчета стажа были исключены периоды работы в качестве матроса-моториста и рулевого-моториста.

Суд пришел к выводу, что отказ пенсионного органа в части исключения указанных периодов является незаконным, ведь по факту мужчина работал в плавсоставе, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение.

Исковые требования удовлетворены частично: решение Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ХМАО – Югре об отказе в установлении досрочной страховой пенсии признано незаконным; на пенсионный фонд возложена обязанность включить в страховой стаж работы в плавсоставе периоды: с 1993 по 1998 год (матрос-моторист), 2002 год (матрос-моторист) и 2012 год (рулевой-моторист). В итоге мужчине назначат досрочную страховую пенсию с 30 октября 2023 года и он получит все деньги за эти месяцы по сегодня.