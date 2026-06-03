Из Югры принудительно выдворят еще 6 мигрантов

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Сургута прошла массовая облава оперативников по стройкам, рынкам, общепиту и местах, где компактно проживают иностранцы. Мероприятия направлены на усиление контроля за соблюдением миграционного законодательства Российской Федерации. Вместе с полицейскими в рейд вышли бойцы Росгвардии. Стражи порядка использовали беспилотники, чтобы лучше осмотреть территории.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, было проверено более 10 мест пребывания иностранцев. Почти 100 человек доставили в отдел по вопросам миграции. Все они были проверены по оперативным базам данных, сфотографированы и дактилоскопированы.

В отношении 6 иностранцев принято решение о принудительном административном выдворении за пределы Российской Федерации. За сутки следователями возбуждено 2 уголовных дела за фиктивную прописку иностранцев.