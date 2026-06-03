Житель Нягани получил срок за незаконную рубку леса

Лесному фонду Российской Федерации был причинен ущерб в размере более 1,1 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении 40-летнего жителя Нягани. Мужчину обвинили в незаконной рубке лесных насаждений.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в ноябре 2023 года няганец на территории лесничества в Октябрьском районе вместе с другими мужчина, которые были не в курсе, что няганец не имеет разрешений на рубку леса, спилили деревья. Лесному фонду Российской Федерации был причинен ущерб в размере более 1,1 млн рублей.

Суд назначил няганцу наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, мужчине предстоит возместить весь нанесенный вред.