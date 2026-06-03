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НовостиПроисшествия3 июня 2026 8:24

Четыре подростка из Сургута стали уголовниками после того, как нашли карту и купили вейпы на 16 тысяч рублей

Подростки из Сургута нашли карту, купили вейпы на 16 тысяч рублей и стали уголовниками
Нина БАРИНОВА
Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Следователи Сургута возбудили уголовное дело в отношении четверых подростков 2009 и 2010 годов рождения. Они обвиняются в краже с банковского счета.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, 15 мая ребята нашли на улицу утерянную сургутянкой банковскую карту. Ребята отравились в магазин и купили с нее вейпы на 16 тысяч рублей. В настоящее время по уголовному делу проводится следствие. Также будет дана правовая оценка действиям продавца торговой точки, который продал подросткам курительные устройства.

- Призываем родителей провести разъяснительную работу с детьми о том, что оплата покупок с чужой банковской карты – это уголовно-наказуемое деяние. При обнаружении чужой банковской карточки следует уведомить банк, выпустивший карту, позвонив по номеру телефона горячей линии, который чаще всего указан на оборотной стороне карты. Специалисты банка сами свяжутся с владельцем и заблокируют карту, – поясняют в ведомстве.