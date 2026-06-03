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НовостиОбщество3 июня 2026 6:58

Упавшая возле магазина пенсионерка из Нефтеюганска получила 200 тысяч рублей

Пенсионерка из Нефтеюганска получила 200 тысяч рублей за падение
Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

По иску прокурора пенсионерке из Нефтеюганска выплатили компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, проверка установила, что пенсионерка упала ввиду ненадлежащего содержания арендатором входной группы магазина. Женщина поскользнулась и получила травму, а после находилась на длительном лечении. В этой связи прокурор обратился с иском в суд о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда и оплаты расходов на лечение.

Суд иск удовлетворил. В настоящее время заявителю выплачено более 200 тысяч рублей.