Упавшая возле магазина пенсионерка из Нефтеюганска получила 200 тысяч рублей

Фото: прокуратура ХМАО-Югры

По иску прокурора пенсионерке из Нефтеюганска выплатили компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, проверка установила, что пенсионерка упала ввиду ненадлежащего содержания арендатором входной группы магазина. Женщина поскользнулась и получила травму, а после находилась на длительном лечении. В этой связи прокурор обратился с иском в суд о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда и оплаты расходов на лечение.

Суд иск удовлетворил. В настоящее время заявителю выплачено более 200 тысяч рублей.