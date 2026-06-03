В природном парке Ханты-Мансийска открылся новый экологический маршрут для детей

Фото: Природнадзор Югры

В природном парке «Самаровский чугас» под Ханты-Мансийском появился детский познавательный маршрут «Тайны чугаса» с лабораторией исследования природы для школьников 1-4 классов. Пройти маршрут можно за один час. Об этом сообщает Природнадзор Югры.

Природный парк с кедровыми лесами расположен в междуречье Оби и Иртыша. На одной из первых экскурсий юные натуралисты узнали больше о лесе, который окружает их город. В конце маршрута оборудована беседка «Лаборатория природы», где проходят лекции на открытом воздухе. Ребята изучают растительность леса и разных животных югорской тайги - птиц и насекомых. Главная героиня маршрута — обитающая здесь птица кедровка: она знакомит посетителей с местными достопримечательностями и историческими фактами.

В 2025 году в природном парке оборудовали одну из троп парка информационными стендами, а также обновили места для отдыха гостей на маршруте «Вначале был лес». К лету на цифровых платформах вышла серия из пяти аудиопрогулок по природному парку.