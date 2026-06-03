В ХМАО резко возросло количество заболевших гриппом

Вирусы гриппа циркулируют в ХМАО Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

За минувшую неделю в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре резко возросло количество заболевших гриппом. Так, с 25 по 31 мая зарегистрировано 0,11 случаев на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели. Грипп зарегистрирован в шести муниципалитетах. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей от 0 до 2 лет.

Специалисты окружного Роспотребнадзора сообщают, что в половине всех случаев доминирует вирус штамма А не субтипированный, еще почти 39% – свиной грипп – 38,9%.

Кроме того, в регионе зарегистрировано 48 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели. Заболеваемость внебольничными пневмониями составила 9,9 случаев на 100 тысяч населения, что тоже ниже уровня предыдущей недели на 8,9%.

Соблюдение мер предупреждения распространения инфекций верхних дыхательных путей сохраняет актуальность:

- респираторный этикет (чихать в одноразовую салфетку или локтевой изгиб, дистанция с собеседником не менее метра, использование гигиенических масок);

- гигиена рук (частое мытье рук с двукратным намыливанием, использование одноразовых полотенец, применение антисептиков);

- ежедневная влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, а также частое проветривание помещения снижают концентрацию вируса в воздухе закрытых помещений;

- ограничение контактов, отказ от посещения мест скопления народа, а если без этого не обойтись - использование масок, а при возвращении домой - мытье рук и носовых ходов;

Отличной профилактикой вирусов станет ежедневная прогулка.