В спецпечи аэропорта Сургута уничтожено 140 кг черешни, клубники и абрикосов

Всю черешню, абрикосы и клубнику пришлось уничтожить Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в международном аэропорту Сургута за май выявили и уничтожили более 140 кг фруктов и ягод.

С 1 мая по 28 мая ведомство проконтролировало 33 международных рейса, в 32 случаях были установлены нарушения законодательства в области карантина растений. Так, в ручной клади и багаже пассажиров прибывших из Республики Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан были обнаружены гранаты, лимоны, черешня, абрикосы, клубника, рис, курага, орехи. Все это вкусности попадают под ограничения на ввоз.

- Вся подкарантинная продукция общим весом более 140 кг задержана и уничтожена по заявлениям владельцев путем сжигания в спецпечи аэропорта. Пассажиры, помимо того, что лишились вкусного груза, еще и заплатят штрафы, – добавили в ведомстве.