С начала сезона от клещей пострадали уже 1500 жителей Югры

Более 100 клещей оказались заразными Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

С начала сезона активности клещей уже 1488 жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обратились в поликлиники и больницы по поводу укусов клещей. Чаще всего от нападения кровососов страдают в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Нефтеюганске, Урае, Нягани, Пыть-Яхе, в Кондинском и Октябрьском районах. Об этом сообщают в окружном Роспотребнадзоре.

Специалисты исследовали на вирусофорность 309 экземпляров клещей: в 108-ми был обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в трех клещах обнаружен вирус клещевого энцефалита, 15 клещей заражены моноцитарным риккетсиями-эрлихии, вызывающие моноцитарный эрлизиоз человека (МЭЧ).

В 2026 году от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) привились свыше 120 тысяч югорчан. Наиболее эффективной мерой профилактики клещевого вирусного энцефалита является вакцинация, которая проводится круглогодично бесплатно в медицинских организациях по месту прикрепления.

В это же время в 19 муниципалитетах проводятся акарицидные обработки в местах массового пребывания людей, на территориях образовательных и летних оздоровительных учреждений. Обработками охвачено 2083,6 га территорий.