За травму на надувном банане жительница Нягани отсудила у парка 75 тысяч рублей

Югорчанка свалилась с надувного банана Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Няганский городской суд взыскал компенсацию морального вреда за травму, полученную местной жительницей в Городском парке, когда она каталась на надувном банане, привязанном к снегоходу.

По данным «Судов Югры», инцидент произошел в ноябре 2024 году в Городском парке спорта, отдыха и развлечений. Тогда югорчанка воспользовалась услугой по катанию на снегоходе с зимними санями «Надувной банан». Неуклюжая дамочка свалилась с «банана» и получила травму. Ей пришлось взять больничный аж на 10 дней. После этого женщина обратилась с иском в суд из-за оказания некачественной и небезопасной услуги. Она потребовала взыскать с парка компенсацию морального вреда, а также штраф.

Суд с Городского парка спорта, отдыха и развлечений взыскал в пользу югорчанки компенсацию морального вреда, в размере 50 000 рублей, а также штраф в размере 25 000 рублей.