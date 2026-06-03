Под Нижневартовском сгорели две дачи

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

За прошедшие сутки подразделения МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре ликвидировали 3 техногенных пожара. Один из них спалил дотла две дачи под Нижневартовском.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, в 14:07 в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в СОТ «Мега-84» на участках по улицам Факельная, 17 и 19, а также Смородиновая, 13. Пожар был локализован в 15:13, полная ликвидация открытого горения зафиксирована в 15:32.Полностью сгорели одноэтажный дачный дом мансардного типа и одноэтажная баня на участке №17 по улице Факельной, одноэтажная хозяйственная постройка на участке №19 по улице Факельной и одноэтажная хозяйственная постройка на участке №13 по улице Смородиновой.

Предполагаемой причиной возгорания стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.