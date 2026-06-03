На сельской дороге в Югре в ДТП разбился 14-летний мотоциклист

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие случилось 2 июня в Кондинском районе Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Пострадал 14-летний подросток.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 17:50 на 2 км автодороги «п. Юмас - п. Ямки» Кондинского района 14-летнего водителя мотоцикла KEWS на большой скорости занесло на дороге, он вылетел с нее и врезался в дерево. Подросток получил травмы.

- Уважаемые родители! Госавтоинспекция Югры напоминает: Не допускайте приобретения и использования несовершеннолетними мототехники без соответствующих разрешительных документов и навыков, – предупреждают в ведомстве.

В минувшие сутки в Югре произошло 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы, в том числе 1 подросток. Задержано 6 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 78 водителей.