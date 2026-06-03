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НовостиОбщество3 июня 2026 4:51

Из Берёзово в Саранпауль 5 июня запустят дополнительный авиарейс

Дополнительный авиарейс запустят из Берёзово в Саранпауль 5 июня
Нина БАРИНОВА
Фото: администрация Берёзовского района

Фото: администрация Берёзовского района

Жителей Берёзовского района предупреждают о том, что на 5 июня запланирован дополнительный вертолетный рейс Берёзово – Саранпауль – Берёзово.

-Друзья, отличная новость! 5 июня запланирован дополнительный рейс по маршруту «Березово - Саранпауль – Березово». Вертолет из Берёзово в Саранпауль отправляется в 11:00. Обратный рейс из Саранпауля в Берёзово – в 16:50, – говорится в сообщении администрации.

Продажа билетов будет осуществляться прямо в день вылета. Необходимо отметить, что дополнительный рейс состоится при благоприятных метеоусловиях. Возможен перенос рейса на следующий день.