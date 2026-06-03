Авиарейсы «Победы» из Москвы в Нижневартовск перенесены на июль

Фото: тг-канал Транспортный цех/Югра

Возобновление рейсов лоукостера «Победа» из Москвы в Нижневартовск снова перенесли. Теперь Вылеты запланированы на июль. Об этом сообщает тг-канал «Транспортный цех/Югра».

На официальном сайте международного аэропорта Нижневартовска сообщается, что приступить к перевозкам авиакомпания сможет не раньше июля, при этом точная дата пока не известна.

Напомним, в этом году «Победа» спустя десять лет перерыва вернулась на нижневартовское направление. Лоукостер предлагает самые низкие цены на авиабилеты. Перелеты осуществлялись всего неделю, а затем авиакомпания приостановила полетную программу без объяснения причин.

В настоящее время Нижневартовск полностью исчез из системы бронирования билетов «Победы» - приобрести билеты на это направление невозможно.